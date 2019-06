Im Kölner Coloneum werden auch dieses Jahr die Highlights der TV-Branche präsentiert

Für die TV-Branche ist es das Event des Jahres: die Screenforce Days. Zum dritten Mal in Folge versammeln sich die TV-Vermarkter in den Kölner MMC-Studios, um mit viel Tamtam, mit Feuerwerk und jeder Menge Clips zu zeigen, was sie für das kommende Programmjahr geplant haben. Die Erwartungen sind groß: Der Druck durch Steaminganbieter nimmt ständig zu, die junge Zielgruppe springt ab. „Total Video“ steht also nicht von ungefähr als Motto über der diesjährigen Veranstaltung. Wie bereits in den zwei vergangenen Jahren ist HORIZONT wieder mit einem Team vor Ort, um im Liveticker von der Veranstaltung zu berichten.