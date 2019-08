1. Teilen

Die Stadt der träumenden Bücher

„Die Stadt der Träumenden Bücher“ ist eines der erfolgreichsten Bücher der Zamonien-Serie.

Komplexität von George. R. R. Martins Fantasy-Serie aufnehmen, bietet allerdings einen Humor und eine Lust am Wortspiel, die sie für den Leser unvergesslich macht. Wenn aus Büchern plötzlich geisterhafte Charaktere werden, die ihre eigenen Pläne verfolgen, und eine arme kleine Kratze (eine Katze, die alle Sprachen versteht) mit dem bösen Schreckensmeister um ihr Leben kämpfen muss, dann ist das mindestens so episch wie Jon Snows Kampf gegen den Nachtkönig o

Daenerys Targaryens Griff nach dem Eisernen Thron. Dass diese Geschichten mittlerweile in 20 Sprachen übersetzt wurden, wäre sicherlich auch kein Hindernis bei

internationalen Vermarktung

Serie. Bei Moers wird selbst

Erzähler zur Figur

Geschichte: Autor

meisten zamonischen Abenteuer ist

Lindwurm Hildegunst von Mythenmetz.





Die Toten

„The Walking Dead“ zeigte ein zombieverseuchtes Amerika, Paninis Comicserie „Die Toten“ bringt die Untoten nach Deutschland und findet ihren eigenen unverwechselbaren Erzählstil. In dieser Serie fallen die Zombies schon 2009 über die Bundesrepublik her. Doch wie sie in Frankfurt, Baden-Baden oder Köln Panik verbreiten, wäre auch heute noch ganz große Fernsehunterhaltung.

„The Walking Dead“ zeigte ein zombieverseuchtes Amerika, Paninis Comicserie „Die Toten“ bringt die Untoten nach Deutschland und findet ihren eigenen unverwechselbaren Erzählstil. In dieser Serie fallen die Zombies schon 2009 über die Bundesrepublik her. Doch wie sie in Frankfurt, Baden-Baden o

3. Teilen Tyll

Wahnsinn des Krieges gezeigt werden soll, fällt deutschen TV-Machern meist nur

Zweite Weltkrieg ein. Daniel Kehlmann wählt eine andere deutsche Tragödie, den Dreißigjährigen Krieg, und macht sie über seinen Protagonisten Tyll Eulenspiegel zu einem Sittengemälde, das jeden Aspekt des menschlichen Charakters zeigt. Wen „Babylon Berlin“ schon faszinierte, wird hier nicht wegsehen wollen.



4. Teilen NSA

Nazis gehen immer. Und sie funktionieren erschreckend gut, wenn sie mit dem Datenterror des Internets kombiniert werden. Andreas Eschbach zeichnet in „NSA“ eine bildgewaltige Parallelwelt, in

das Computerzeitalter schon im 19. Jahrhundert begann und das nationalsozialistische Regime dank des Weltnetzes nicht nur den Krieg gewinnt, sondern auch die totale Kontrolle seiner Untertanen perfektioniert. Willkommen in

5. Teilen Qualityland

An Zukunftsvisionen hat es

zeit im Fernsehen keinen Mangel. Doch keine schafft es auch nur ansatzweise, das komödiantische Potenzial aus dem maschinell-menschlichen Alltag auszuschöpfen, wie es Marc-Uwe Klings Satire Qualityland gelingt. Denn in einer Welt, in

die Menschen sich immer mehr wie Maschinen verhalten und die Maschinen menschlich werden, ist

6. Teilen Das Erlkönig-Manöver

Goethe, Schiller und andere große deutsche Dichter und Denker auf Geheimmission gegen Napoleon? Das ist

Stoff

, von dem je

Regisseur

träume

n sollte. Robert Löhr gelingt mit seinem „Erlkönig-Manöver“ ein Kostümdrama, das sogar Quentin Tarantino motivieren könnte, sich für die deutsche Romantik zu erwärmen. Eine Serie nach dieser Geschichte könnte den Mantel-und-Degen-Film wie

7. Teilen Rückkehr der Helden

Gibt es ein Genre, das amerikanischer ist als

Superhelden-Comic? Ein Team junger Comicmacher aus Österreich will das so nicht stehen lassen und hat sein eigenes Superhelden-Universum rund um Captain Austria kreiert, das es regelmäßig auch mit

Liga Deutscher Helden aus dem Nachbarland zu tun bekommt. Je

Sen

,

mehr Action als bei Cobra 11 auf den Bildschirm bringen will, findet hier einen mundgerechten

Stoff

,

der

sich vor den Marvel- und DC-Serien

8. Teilen Auf zwei Planeten

H.G. Wells „Krieg

Welten“ ist ein viel verfilmter Klassiker, während „Auf zwei Planeten“ von Kurt Laßwitz heute ein fast vergessener Insi

-Tipp ist. Doch wer sich durch die etwas angestaubte Sprache kämpft, findet eine Geschichte, die keine Angst vor den großen ethischen Fragen

9. Teilen Die Töchter Egalias

Wer über den in „The Handmaid‘s Tale“ geschilderten Geschlechterkampf erschauert, dürfte auch gerne eine Serie zu „Die Töchter Egalias“ von Gerd Brandenberg sehen. In

Geschichte

norwegischen Lehrerin „frauscht“ Gleichberechtigung im utopischen Egalia. Und die Männer müssen schmerzhaft lernen, dass es gar nicht so leicht ist, diese Gleichberechtigung in ihrem Alltag mit den Frauen auch tatsächlich einzufordern.

Immer noch Sehnsucht nach Westeros? Wie wäre es mit einem Ausflug nach Zamonien? Die von Walter Moers erfundene Welt kann es problemlos mit dem Detailreichtum und