© Foto: F. Kern / Future Image Am Silvesterabend schalteten im Schnitt 3,05 Millionen Menschen die Silvestershow des ZDF ein, was einem Marktanteil von 14,9 Prozent entspricht.

Unter den Fernsehsendungen am Silvesterabend hat sich die ZDF-Show "Willkommen 2023" vom Brandenburger Tor in Berlin an die Quotenspitze gesetzt. Im Schnitt 3,05 Millionen Menschen schalteten ein, was einem Marktanteil von 14,9 Prozent entspricht. Dicht dahinter folgte "Die große Silvester Show" im Ersten mit 2,95 Millionen und 14,2 Prozent; sie war schon vorher aufgezeichnet worden.