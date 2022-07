Tudum: A Netflix Global Fan Event

Bei dem virtuellen Event mit dem Namen "Tudum" - in Anspielung an das bekannte Netflix-Soundlogo - präsentiert Netflix exklusive Trailer, Ausschnitte und Fotos zu neuen Serien und Filmen. Außerdem gibt es Interviews mit den Schauspielern und kreativen Köpfen der Shows hinter der Kamera. Die erste Ausgabe des Events hatte im vergangenen Jahr laut Netflix 25 Millionen Aufrufe in 184 Ländern.Insgesamt präsentiert Netflix am 24. September fünf Events für verschiedene Regionen. Los geht es um 4 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) mit dem Event für Korea, um 8 Uhr folgt die Präsentation für den indischen Markt. Die für Kunden in Europa und den USA relevanten Formate werden ab 19 Uhr MEZ vorgestellt. Ein Highlight für den deutschen Markt dürften die ersten Szenen aus der Mystery-Serie "1899" der "Dark"-Schöpfer Jantje Friese und Baran bo Odar sein.