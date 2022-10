© IMAGO / Panama Pictures Obwohl es nicht an Ideen und Innovationen mangelt, gibt es Nachholbedarf in puncto Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen.

Der Befund ist wenig schmeichelhaft: Das deutsche Gesundheitssystem gehört zu den teuersten in Europa, doch Voraussetzungen und Ziele für eine erfolgreiche Digitalisierung wurden jahrelang nur halbherzig verfolgt und vielerorts seien digitale Strukturen nur in Teilen vorhanden. Das schreibt das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI in seiner in diesem Jahr veröffentlichten Studie "E-Health in Deutschland". Doch das ist nicht die einzige Untersuchung, die Deutschland europaweit allenfalls im Mittelfeld sieht, wenn es um das digitale Gesundheitswesen geht.