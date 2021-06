© Screenforce Screenforce legt mit "Track the Success" eine weitere große Werbewirkungsstudie vor

Anspruchsvolles Studien-Design, zum Teil überraschende Ergebnisse: Mit "Track the Success" liefert die Gattungsinitiative Screenforce wieder einmal reichlich Gesprächsstoff. Die Studie ist eine Weiterentwicklung der vielbeachteten Werbewirkungsstudie "Not all Reach is Equal" aus dem Vorjahr. Verglichen wurde erneut die Wirkung identischer Werbespots auf unterschiedlichen Medienkanälen.