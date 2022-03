In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lockte das Spiel sogar jeden dritten Zuschauer ins Erste: Der Marktanteil erreichte bei 2,42 Millionen Zuschauern starke 33,6 Prozent. Die Vorberichterstattung kam bei den jungen Zuschauern auf 22,7 Prozent Marktanteil.

Die Quote für das erste Länderspiel der Nationalmannschaft im WM-Jahr war am Samstagabend klar darunter geblieben. Das 2:0 gegen Israel in Sinsheim hatten 6,37 Millionen Interessierte im ZDF eingeschaltet. Dies entsprach einem Marktanteil von 24,5 Prozent. Die Vorberichte ab 20.15 Uhr sahen 4,48 Millionen Menschen (17,3 Prozent).