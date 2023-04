Horizont

In "Top of the Pods" stellen wir alle 14 Tage Podcast-Folgen vor, die wir besonders hörenswert finden. Diesmal geht es schwerpunktmäßig um die Auseinandersetzung mit Künstlicher Intelligenz, das Web3 und die Projekte eines derzeit besonders angesagten Influencers.

Baby got Business: Ein Elevator Boy zum Web3 Tim Schäcker geht seit zwei Jahren als Teil der wohl bekanntesten Influencer-"Boygroup" Deutschlands, den Elevator Boys, durch die Decke. Der 24-Jährige und seine vier Team-Kollegen wurden mit Tänzen im Fahrstuhl auf TikTok berühmt und haben dort inzwischen mehr als zwei Millionen Follower. Das brachte ihnen bereits zahlreiche Werbe-Deals und mediale Auftritte ein, jüngst in Heidi Klums Pro-Sieben-Show "Germany's Next Topmodel". Allerdings steckt noch einiges mehr hinter den vor allem aufgrund ihrer Optik bekannten Elevator Boys, wie sich im Gespräch mit Podcast-Host Ann-Katrin Schmitz zeigt. Unter anderem spricht sie mit Tim über die Schwierigkeit für Unternehmen, ihre Zielgruppen im komplexen Web3 zu erreichen und darüber, dass das Metaverse aus seiner Sicht zu früh gelauncht wurde, um sich massentauglich zu etablieren, weil die User Experience dort noch zu kompliziert sei. Auch Krypto-Währungen und NFTs sind Gegenstand des Gesprächs und es wird erörtert, inwiefern Gaming für eine höhere Affinität zu virtuellen Welten sorgt und den Umgang mit dem Metaverse erleichtert. FAZ Digitec: Umgang mit KI, Social Media & Co FAZ-Wirtschaftsredakteur Alexander Armbruster und Carsten Knop, einer der FAZ-Herausgeber, sprechen in der aktuellen Folge ganz grundlegend über die Frage, wie viel man von den großen neuen Technologien verstehen muss, um ein mündiger Bürger zu bleiben. Einig sind sich die beiden darin, dass Informatik-Unterricht und Programmieren in Deutschland pflichtmäßig zum Lehrplan gehören sollten, um IT-Kompetenz schon früh zu vermitteln und bei möglichst vielen Menschen die Basis dafür zu schaffen, IT-Probleme systematisch anzugehen.