Lebensmittel Zeitung steht an der Spitze der größten deutschen Fachmedien

© Lebensmittel Zeitung Die Lebensmittel Zeitung ist das umsatzstärkste deutsche Fachmedium 2021

Die Lebensmittel Zeitung (LZ) hat mit Bruttowerbeerlösen von 34 Millionen Euro erstmals seit Jahren das Deutsche Ärzteblatt (32,7 Millionen Euro) überholt und führt damit das Ranking der größten deutschen Fachmedien an. Insgesamt erzielten die Top 150 im vergangenen Jahr zusammen Anzeigenerlöse in Höhe von rund 507 Millionen Euro, 2019 brachten es die Titel noch auf 586 Millionen - das entspricht einem Rückgang von 13,5 Prozent, den es in dieser Höhe zuletzt nach der Finanzkrise 2009 gab.