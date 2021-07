Eurosport hat namhafte Experten für Olympia verpflichtet

Mit zahlreichen Olympiasiegern und Weltmeistern als Experten gehen Eurosport und Discovery in die Berichterstattung von den Olympischen Spielen in Tokio. Wie der Sender am Mittwoch bekanntgab, sind Fabian Hambüchen (Turnen), Pascal Hens (Handball), Rico Freimuth (Leichtathletik) oder Jens Voigt und Rolf Aldag (beide Radsport) ebenso dabei wie Britta Heidemann (Fechten), Fanny Rinne (Hockey) und Ole Bischof (Judo).