Tobias Henning

unglaublich unterhaltsam seien.

TikTok wird in Deutschland künftig von Tobias Henning geführt. Wie das Unternehmen ankündigt, heuert der 41-Jährige Anfang Oktober als General Manager bei der Plattform für mobile Kurzvideos an. Als erster Deutschlandchef in der Historie der Video-App soll Henning die Geschäfte der Plattform hierzulande weiterentwickeln. Dabei wird er an Rich Waterworth, den General Manager von TikTok in Europa, berichten.Henning ist in der deutschen Medienbranche kein Unbekannter. Der Manager kommt von Axel Springer, wo er zuletzt als General Manager Premium das Geschäft mit digitalen Premium-Inhalten von Bild und Welt verantwortete. Vor seiner Zeit bei Springer war der gelernte Volljurist unter anderem bei der internationalen Anwaltssozietät Hengeler Mueller tätig. Außerdem absolvierte er einen MBA an der ESCP Business School in Paris.Deutschland, wo TikTok laut Prioridata allein in diesem Jahr mehr als 6 Millionen Mal heruntergeladen wurde und zuletzt rund 1,63 Millionen aktive Nutzer hatte, gehört für TikTok-Europachef Waterworth zu den "wichtigsten Märkten" der Plattform. "Wir investieren viel in den Aufbau des Teams und wir freuen uns sehr, dass Tobias unser Wachstum und unsere Lokalisierungsstrategie weiter voranbringen wird", sagt Waterworth.Der künftige Deutschlandchef bringe "viel Erfahrung bei der Entwicklung digitaler Content-Modelle und deren Weiterentwicklung" mit. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an Henning. Waterworth erhofft sich von seinem neuen Deutschlandchef, dass dieser TikTok "in die nächste Wachstumsphase" führt.Der geht seine neue Herausforderung mit reichlich Elan an. TikTok sei für ihn "eine einzigartige, innovative Content-Plattform" mit Nutzern, deren IdeenEr könne es kaum erwarten, "mit den vielen Talenten hinter diesem einzigartigen Produkt zusammenzuarbeiten", so Henning.