Titans of TikTok

Diese 3 TikTok-Kampagnen sollte man gesehen haben

TikTok hat sich in den vergangenen Jahren als Marketingkanal etabliert. In unserem Format "Titans of TikTok" stellen wir regelmäßig besonders erfolgreiche, kreative oder einfach nur lustige Kampagnen auf der Kurzvideoplattform vor. Ausgewählt wurden …