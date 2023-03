Bertelsmann

Bertelsmann-Konzernchef Thomas Rabe

Nach der Veröffentlichung der Zahlen für das Jahr 2022 gibt Bertelsmann-CEO Thomas Rabe in einem Pressegespräch ein Update zu seiner Zukunftsstrategie. Dabei zeigt sich: Die massive Kritik an seinen Entscheidungen, die vielen Vorwürfe und Proteste anlässlich des Kahlschlags bei Gruner + Jahr, die ganzen letzten Wochen sind an dem Manager abgeperlt. Lediglich bei einem anderen seiner Masterpläne deutet sich ein kleiner Kurswechsel an.

Thomas Rabe nimmt sich Zeit am Donnerstag. Über eine halbe Stunde steht er den in einer mittlerweile regelrecht oldschool wirkenden Telefonkonfer