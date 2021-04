© Courtesy of Formula E Europa-Auftakt nach Maß: das Gewinnerfahrzeug beim E-Prix Rom von Stoffel Vandoorne aus dem Mercedes-EQ Formula E Team

So stellen sich Fernsehmacher einen Start nach Maß vor: Im ersten Formel-E-Rennen der Saison fliegen, zudem erstmals live auf Sat 1, die Fetzen. Zwei Horror-Crashs beenden den Auftakt-Wettbewerb in Saudi-Arabien vorzeitig. Seit vergangenen Sonntag fahren die Elektro-Autos nun in Europa, und Thomas Port, Geschäftsführer von Seven-One Sports, zieht eine erste Bilanz.