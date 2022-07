© IMAGO / foto2press ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann

Der Leiter der ZDF-Hauptredaktion Sport, Thomas Fuhrmann, wird in dem öffentlich-rechtlichen Sender die Position wechseln. Hintergrund ist, dass seine Ehefrau und ZDF-Vize-Chefredakteurin Bettina Schausten im Herbst zur Chefredakteurin aufsteigt und dann seine direkte Vorgesetzte wäre. Das ZDF in Mainz bestätigte am Mittwoch eine entsprechende Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Fuhrmann leitet seit 2017 die Hauptredaktion Sport.