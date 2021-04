Für viele in der Online-Werbewelt war es eine schlechte Nachricht, als Google am 3. März ankündigte, ab 2022 keine Third-Party- Cookies in seinem Browser Chrome mehr zuzulassen. Auch alternativen Identifizierungslösungen von externen Anbietern will der Tech-Riese das Tracking untersagen und so die Privatsphäre der Nutzer besser schützen. Seither sucht die Online-Werbewelt hektisch nach Alternativen, um Nutzer auch künftig möglichst zielgenau mit Werbung anzusprechen.