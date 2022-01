Gabor Steingart beruft Franziska von Haaren in die Chefredaktion

© ThePioneer Franziska von Haaren

Seit anderthalb Jahren schon ist Franziska von Haaren bei ThePioneer an Bord. Jetzt steigt die Journalistin, die bei Media Pioneer Publishing zuletzt als Redaktionsleiterin den Newsletter Steingarts Morning Briefing verantwortete, in die Chefredaktion des von Gabor Steingart gegründeten Medienunternehmens auf. In dieser Funktion erwartet sie eine anspruchsvolle Aufgabe.