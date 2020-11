VAILLANT_WarumWarten_Klima_30sek from Media4Planet on Vimeo.

Die von der Agentur Butter entwickelte internationale Kampagne des Heizungs- und Klimatechnikspezialisten, die in diesen Tagen unter dem Motto #warumwarten in 17 Ländern anläuft und die Themen Heizungsmodernisierung und Klimaschutz fokussiert, wird ab Mitte November auch im Ersten zu sehen sein. Neben der besonders reichweitenstarken Viertel-vor-acht-Strecke im direkten Umfeld der Tagesschau hat das Unternehmen auch Werbeplätze im Umfeld der Samstags- und Freitags-Sportschau belegt.Für Tillmann von Schroeter, Geschäftsführer Vaillant Deutschland, gibt es gute Gründe, genau jetzt in TV-Werbung zu investieren. "In Deutschland bieten die staatliche Förderung umweltfreundlicher Technologien und die gesenkte Mehrwertsteuer starke Anreize, nicht länger mit der Entscheidung für nachhaltige Heiztechnik zu warten. Mit der Kampagne #warumwarten informieren wir unsere Fachhandwerkspartner und Endkunden", so von Schroeter. Ziel sei es, den Verbrauchern die Entscheidungsfindung "für ein neues, klimaschonendes Heizsystem so einfach wie möglich zu machen".Aus Sicht von Uwe Esser, Geschäftsleitung TV bei ARD-Werbung Sales & Services, sind die Werbegelder von Vaillant in der ARD freilich bestens aufgehoben. "Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind essentielle Themen für die Gesellschaft und erfahren daher zurecht eine besonders hohe Aufmerksamkeit. Dem trägt auch die ARD-Themenwoche Rechnung. Die Präsenz von Vaillant in der Viertelstunde vor Acht ist daher gerade jetzt eine sehr passgenaue Lösung, denn das Klimaschutzpotenzial, das in Millionen Heizungskellern unserer Zuschauer*innen schlummert, ist riesig", so Esser. mas