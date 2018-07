England win a penalty shootout – a headline you thought you’d NEVER read!"







Jordan Pickford den entscheidenden Elfer

Viele englische Medien betonten die historische Dimension des Sieges im Elfmeterschießen gegen Kolumbien. So titelte die Zeitung "i": "The History Boys". Die Boulevardzeitung "The Sun" twitterte: "Die englischen Fans konnten ihr Glück kaum fassen. Nachdemgehalten hatte, gab es auf der Insel kein Halten mehr:Auch viele deutsche Fans und Medien reagierten ungläubig auf den Erfolg von England im Elfmeterschießen: