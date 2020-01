Ich bin zwischen Frankfurt und Stuttgart aufgewachsen. Das eine Wochenende fuhren wir insnach Frankfurt, um den Technoklängen von Sven Väth zu huldigen, das nächste dann nach Stuttgart, um imdie feinsten Sounds zu hören und die junge, coole Musikszene, einschliesslich der Fanta Vier, zu treffen. Heute höre ich altersbedingt Elektro und Jazz, insgeheim aber gerne auch einmal die Songs meiner Töchter, zum Beispiel Billie Eilish oder Khalid.Ich habe vor meinem Berufsleben bei G+J als Kinoproduzentin gearbeitet, insofern ist das keine einfach zu beantwortende Frage, da ich eine Menge sehr guter Filme gesehen habe. Aber in der Retrospektive ist "Wild at Heart" von David Lynch eines der ersten, für mich einschneidenden Filmerlebnisse gewesen.Nicht nur eins, aber unter vielen anderen sind über die Jahrzehnte Preußlers "Krabat", Eugenides‘ "The Virgin Suicides" oder Westovers "Educated"von Bedeutung für mich geblieben.Wenn wir im Agenturumfeld bleiben: Mattes Schrader.Stefan Schubert, der seit 30 Jahren die Wüste Filmproduktion führt und mir als erster eine Chance gab. Darüber hinaus gab es in meiner bisherigen Karriere keine typischen Mentoren oder Vorbilder, dafür aber eine ganze Reihe herausragender Mitarbeiter und Kollegen.Meine Tochter dafür, ich persönlich würde mir mehr Differenzierung bei diesem Thema wünschen.Ich bin filmerprobt, das heißt ich kann für lange Zeit sehr ruhig bleiben, auch wenn gefühlt bereits alles aus den Fugen geraten scheint. Ich lasse manchmal zu spät los.Ich würde das westliche Südeuropa anstreben. Wenn das zu nah wäre, dann würde ich mein Glück in Fernost suchen.NEIN.Ich schaue gerne "Kitchen Impossible" auf Vox, obwohl ich über vier Standardgerichte in der Küche nie hinausgekommen bin.