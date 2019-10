© turi2.tv/HORIZONT Telekom-TV-Chef Michael Schuld

Der Media-Mix macht’s: "TV ist in Deutschland nach wie vor geeignet, schnell Reichweite aufzubauen", sagt Michael Schuld, frisch gekürter TV-Chef der Telekom. Allein aufs klassische Fernsehen verlassen will Schuld sich aber auch nicht und investiert in nischige, aber innovative PR-Maßnahmen. Der Konzern überträgt das Heavy-Metal-Festival Wacken live in 360-Grad-Optik und holt mit Augmented-Reality-Anwendungen Stars in die Wohnzimmer der Fans, erzählt und zeigt der Telekom-Manager im Video-Interview mit Peter Turi. So will Schuld junge Leute ansprechen, "die ich mit klassischen, linearen Formaten überhaupt nicht mehr erreiche".