© turi2.tv/HORIZONT Michael Schuld, Deutsche Telekom, im Gespräch mit Peter Turi

Die Deutsche Telekom will bei der Europameisterschaft 2024 dem König Fußball ein digitales Krönchen aufsetzen. Auf der Bühne des Kongresses Total Video von HORIZONT gibt der neue TV-Chef Michael Schuld Einblicke in die Möglichkeiten. So kann er sich vorstellen, dass in gut vier Jahren mehr als heute Augmented und Virtual Reality zum Einsatz kommen und die Zuschauer nicht mehr nur auf großen Screens, sondern über AR-Brillen das Spiel verfolgen. Das fängt bei digital eingeblendeten Zusatzinformationen an und geht bis zu Brillen, die den TV-Screen ersetzen könnten.