Ebenfalls stark nachgefragt sind die Themenbereiche(plus 31 Prozent), Wirtschaftsverschuldung (plus 28 Prozent) und Shopping-Rabatte (plus 24 Prozent). Websites der Kategorien Haustier und Rezepte verzeichnen jeweils einen Anstieg um 20 Prozent.Bei den am meisten gelesenen Artikel zeigt sich abermals das Bedürfnis der Leser sowohl nach Information als auch nach Ablenkung. Am häufigsten geklickt wurden dementsprechend Texte aus dem Themenbereich. Danach folgen bereits Inhalte über Tech und Computing, TV, Rezepte, Familien und Kinder sowie Entertainment und Celebrities. "Die Traffic-Entwicklung auf unserer Plattform zeigt deutlich, an welchen Themen die Menschen derzeit besonders interessiert sind und wo Unternehmen sie erreichen können", sagt, Director Publisher Services DACH beiFür die Untersuchung hat Teads Daten der eigenen Mediaplattform, die unter anderem Inventar von Spiegel Media, Ströer und Washington Post zugänglich macht, in einem Zeitrahmen von 30 Tagen (Anfang März bis Anfang April) hinsichtlich von Veränderungen im Content-Konsum analysiert. Die Zuordnung zu den Kategorien wie Haus und Garten erfolgt dabei nach Tags, die sich auf den Seiten der Publisher befinden. kan