© Teads Christian Zimmer verantwortet als Managing Director Germany die strategische Weiterentwicklung von Teads im deutschen Markt

Geht es um Videowerbung, bleibt Outstream in Diskussionen meist außen vor. Christian Zimmers Aufgabe ist es, das zu ändern. Im Interview spricht der Managing Director der Mediaplattform Teads über die Vorteile des in Text eingebetteten Bewegtbildformats und warum es am nachhaltigsten ist, grundsätzlich weniger, dafür aber qualitativ hochwertigere Werbung zu schalten.