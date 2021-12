© Madlen Krippendorf Axel-Springer-Manager Carsten Schwecke: "Es hilft kein Wehklagen, sondern nur der Blick nach vorn."

Der Countdown läuft: In zwei Jahren zieht Google den Third-Party-Cookies den Stecker. Das bedeute eine "Zeitenwende in der Onlinevermarktung", sagt Carsten Schwecke, CEO Axel Springer All Media. Gemeinsam mit Christopher Reher, Director Data Strategy & Products Media Impact, erklärt er im HORIZONT-Interview, wie der Konzern auf die neuen Herausforderungen reagiert.