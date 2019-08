Hochland, Schwartau und Vamos Schuhe Spots. Seitdem hat Seven-One Media eigenen Angaben zufolge über 60 entsprechende Kampagnen umgesetzt.

Ab sofort können nun sämtliche Werbekunden entscheiden, ob im gesamten Bundesgebiet derselbe Werbespot gezeigt wird, oder die Zuschauer in Bayern einen anderen Spot zu sehen bekommen als beispielsweise in Nordrhein-Westfalen.Bei Addressable-TV-Spots werden die Spots in einem Werbeblock durch individuell auf bestimmte Zielgruppen zugeschnittene Werbung überblendet. Möglich macht dies eine von Seven-One Media selbst entwickelte Technologie, die auf dem digitalen Standard HbbTV 1.5 für internetfähige Fernsehgeräte basiert. Damit können im Fernsehen Kampagnen ähnlich wie bei digitaler Werbung zielgenau regional oder nach speziellen Zielgruppen ausgesteuert werden. Laut Seven-One Media liegt die technische Reichweite aktuell bei rund 13 Millionen TV-Geräten in Deutschland.

Bei Addressable-TV-Spots werden einzelne Spots überblendet