Tanja May verlässt nach 20 Jahren die Bunte

Die stellvertretende "Bunte"-Chefredakteurin Tanja May (48) verlässt den Burda Verlag. Das bestätigte ein Sprecher von Hubert Burda Media auf dpa-Anfrage in München. Zuvor hatten "Hauptstadt - Das Briefing" (The Pioneer) und der Branchendienst "Meedia" darüber berichtet.