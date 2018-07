Im September kehrt "Late Night Berlin" aus der Sommerpause zurück. In den drei ersten Wochen wird die Show nicht nur auf dem angestammten Sendeplatz am Montag ausgestrahlt, sondern auch am Donnerstag - und zwar direkt im Anschluss an "The Voice of Germany". Pro Sieben spekuliert offensichtlich darauf, dass "Late Night Berlin" von der erfolgreichen Castingshow profitiert.Die Taktik hat sich Pro Sieben offenbar beim Schwestersender Sat 1 abgeschaut, schreibt DWDL.de . Dort läuft "Luke! Die Woche & ich!" seit der dritten Staffel am Sonntag im Anschluss an "The Voice" und konnte deutlich von den starken Vorlauf profitieren. Wie es bei "Late Night Berlin" nach dem dreiwöchigen Testlauf weitergeht, steht noch nicht fest.Pro-Sieben-Chef Daniel Rosemann hat aber bereits bekräftigt, dass man bei "Late Night Berlin" einen langem Atem beweisen will. "Eine Late Night lebt davon, dass man sie durchhält", sagte der Senderchef kürzlich im Interview mit DWDL.de . dh