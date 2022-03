Die Veranstaltung findet im Rahmen der Employer Branding-Kampagne „Create Your Own Career“ statt und richtet sich an Talente aller Fachrichtungen. Im Rahmen des zweitägigen Events können die Studierenden an Workshops rund um die Thematik Tech & Data teilnehmen und sich in Diskussionen austauschen. Die Nachwuchs-Talente erarbeiten zudem eine Präsentation, die sie abschließend vor einer internationalen Jury aus Top-Führungskräften des Konzerns vorstellen werden.





Obwohl der Konzern mit der virtuellen Veranstaltung laut Immanuel Hermreck, Personalvorstand von Bertelsmann, im vergangenen Jahr bereits „sehr gute Erfahrungen" gemacht habe, seien persönliche Begegnungen nur schwer zu ersetzen. „Umso mehr freue ich mich, in diesem Jahr zusammen mit weiteren Bertelsmann-Führungskräften wieder in Berlin sein zu können, um auf internationale Top-Studierende aus ganz Europa zu treffen“, so Hermreck. Als wichtiger Multiplikator spiele Social Media für den Konzern eine große Rolle: „Über die vergangenen Jahre hinweg konnten wir so schon mehr als 160 Talente an uns binden.“ Obwohl der Konzern mit der virtuellen Veranstaltung laut Immanuel Hermreck, Personalvorstand von Bertelsmann, im vergangenen Jahr bereits „sehr gute Erfahrungen" gemacht habe, seien persönliche Begegnungen nur schwer zu ersetzen. „Umso mehr freue ich mich, in diesem Jahr zusammen mit weiteren Bertelsmann-Führungskräften wieder in Berlin sein zu können, um auf internationale Top-Studierende aus ganz Europa zu treffen“, so Hermreck. Als wichtiger Multiplikator spiele Social Media für den Konzern eine große Rolle: „Über die vergangenen Jahre hinweg konnten wir so schon mehr als 160 Talente an uns binden.“