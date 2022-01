taz-Geschäftsführer Andreas Bull geht in den Ruhestand

© Anja Weber Der neue Vorstand der taz: Anja Mierel, Pascal Beucker, GF Aline Lüllmann, Anne Fromm und GF Andreas Marggraf.

Der langjährige taz-Geschäftsführer Andreas Bull hört auf und geht in den Ruhestand. Er verlasse die Zeitung zum Monatsende. Bull war mehr als 30 Jahre lang mit dem bereits Ende 2019 ausgeschiedenen Karl-Heinz Ruch im Geschäftsführer-Team gewesen, wie das Medienhaus am Montag in Berlin mitteilte.