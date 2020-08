die Entwicklung neuer Konzepte und Angebote mit einem starken Fokus auf der Kundenbetreuung. Hasenjäger berichtet an Michael Zehentmeier, Verlagsleiter Vermarktung National beim Tagesspiegel.

Nach ihrem Diplom in Medienwirtschaft und Journalismus an der Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven arbeitete sie zunächst in der Online-Verkaufsförderung beim Braunschweiger Zeitungsverlag, bevor sie bei IQ Media als Brand Managerin bereits fünf Jahre für die nationale Vermarktung des Tagesspiegel mitverantwortlich war. Die vergangenen drei Jahre war sie als Senior Marketing Manager in der Regionalvermarktung von Axel Springer tätig.



"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Ann Kathrin Hasenjäger eine ausgewiesene Sales- und Marketing-Expertin gewonnen haben, die mit dem Tagesspiegel bestens vertraut ist, um unsere Vermarkungskompetenz auf nationaler Ebene weiter auszubauen", betont

Die Managerin ist beim Tagesspiegel kein unbeschriebenes Blatt.