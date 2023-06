IMAGO / argum

Oliver Finsterwalder (r.) mit Zeit-Geschäftsführer Rainer Esser

Die von Dieter von Holtzbrinck 2009 gegründete Medienholding DvH Medien GmbH erweitert erstmals seit Herbst 2011 ihre Geschäftsführung. Zum 1. Juli werden der Chief Financial Officer (CFO) Jochen Maurer und der Chief Commercial Officer (CCO) Dominic Gaspary neben den bestehenden Managern Oliver Finsterwalder und Rainer Esser zu weiteren Geschäftsführern berufen, wie das Unternehmen am Montag in Stuttgart mitteilte.

Mit der Erweiterung der Geschäftsführung werde zugleich Finsterwalder zum Sprecher der Geschäftsführung ernannt, hieß es weiter. In dieser Funktion werde er sich verstärkt um strategische Fragen zur Weiterentwicklung der DvH Mediengruppe kümmern.





Zu der Holdinggesellschaft gehören die Töchter Handelsblatt Media Group in Düsseldorf und die Tagesspiegel-Gruppe in Berlin. Zudem hält DvH Medien 50 Prozent am Hamburger Zeit-Verlag. Rund 2800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind demnach insgesamt in der Gruppe beschäftigt.



Seit September 2011 hatte die Geschäftsführung aus Esser und Finsterwalder bestanden. Damals hatte sich Dieter von Holtzbrinck aus der Geschäftsführung zurückgezogen und war zeitweise in den Aufsichtsrat gewechselt.

