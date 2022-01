"Wir ziehen uns nicht aus dem Lokalen oder Sublokalen zurück", betonte der StN-Chefredakteur Christoph Reisinger am Mittwoch in Stuttgart. In der Printausgabe werde es künftig aber nur noch vier statt fünf Bücher geben. Bisher ist im fünften Buch die Berichterstattung aus den Stadtteilen zu finden.



Der Stellenabbau betrifft etwa 20 Prozent der Redaktion. Er soll bis Jahresende ohne betriebsbedingte Kündigungen umgesetzt werden. "Es bleiben alle Außenstandorte erhalten", sagte Reisinger. Bei einer Betriebsversammlung wurde die Redaktion am Mittwoch über die Pläne informiert.