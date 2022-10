© IMAGO / Panthermedia Der Großteil der bayerischen Medienschaffenden ist sich bewusst: Das Web3 wird die Welt abermals verändern

Das Web3 treibt die Medien um. Das "neue Internet" bietet eine Vielzahl an Chancen und neue Finanzierungsmöglichkeiten, gleichzeitig warten noch zahlreiche Risiken. Was genau auf die Publishing- und Marketingbranche zukommt, hat nun Xplr Media als Initiative für den Medienstandort Bayern in einer Studie untersucht.