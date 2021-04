© IMAGO / agefotostock Radio oder Podcasts hören die meisten Menschen am liebsten, während sie nebenbei anderes erledigen

Audio, Audio und nochmals Audio: Wenn es einen Krisengewinner gibt, dann definitiv Radio, Podcasts & Co. Agenturvermittler Sortlist hat neben der erwartbar deutlich gestiegenen Beliebtheit von Audio-Inhalten auch die Details zu den verschiedenen Medienquellen und der Art ihrer Inhalte untersucht. Während Radio der Spitzenreiter bleibt und Podcasts weiter stark auf dem Vormarsch sind, zeigt die Studie, dass Bildungs-Content nicht so gefragt ist wie seichte Freizeitthemen und diese am liebsten nebenbei konsumiert werden. Werbung in Audio-Formaten erweist sich als sehr effektiv - wenn man es richtig anstellt.