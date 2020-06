© Universität Ulm

Unterschiede in Persönlichkeitsmerkmalen der "Big Five" je nach Muster der Nutzung sozialer Medien

Zusammenhang zwischen den verschiedenen Facebook-Plattformen und dem Geschlecht der Nutzer

Ein Forschungsteam rund um Christian Montag, Professor an der Universität Ulm, hat in einer aktuellen Studie die Nutzer der größten sozialen Netzwerke – Facebook, WhatsApp und Instagram – in spezifischen Kontexten untersucht. Im Fokus standen dabei soziodemografische Merkmale sowie die "Big Five"-Persönlichkeitsmerkmale. Dabei konnten sie feststellen, dass Personen, die mindestens auf einer Social-Media-Plattform aktiv sind, im Allgemeinen jünger, häufiger weiblich und etwas extravertierter als Nichtnutzer sind. Veröffentlicht wurde die Studie in der Fachzeitschrift "Frontiers of Psychology".Derzeit verwenden etwa 2,7 Milliarden Menschen weltweit mindestens eine der zum Facebook-Konzern gehörenden Social Media Facebook, WhatsApp oder Instagram. Frühere Untersuchungen der individuellen Unterschiede zwischen Nutzern und Nichtnutzern von sozialen Medien konzentrierten sich in der Regel nur auf eine Plattform. Die neue Studie nimmt nun das Zusammenspiel der Facebook-eigenen Plattformen in den Fokus. "Dies entspricht eher der Lebenswirklichkeit der Userinnen und User. Wir konnten zeigen, dass sie oft mehrere Social-Media-Kanäle nutzen, wenn auch in unterschiedlicher Kombination. Bislang gab es noch keine Studie, die dieses Zusammenspiel berücksichtigt", so der Erstautor Davide Marengo von der Universität Turin. Zum Zeitpunkt der Studie war Marengo als Gastwissenschaftler Teil der Arbeitsgruppe von Christian Montag, dem Leiter der Abteilung Molekulare Psychologie der Universität Ulm.In der Stichprobe unter Smartphone-Besitzern in Deutschland erwies sich der Messenger-Dienst WhatsApp als die am häufigsten verwendete Plattform mit der größten Reichweite (92 Prozent). Dahinter folgen Facebook (57,7 Prozent) und Instagram (46,3 Prozent). Die Teilnehmenden wurden auch nach der kombinierten Nutzung der verschiedenen Plattformen gefragt. Dabei zeigte sich, dass die größte Gruppe der Gesamtstichprobe alle Facebook-eigenen Plattformen (33,2 Prozent) gleichzeitig nutzte. Andere häufige Kombinationen waren die ausschließliche Nutzung von WhatsApp (24,1 Prozent), eine Kombination aus WhatsApp und Facebook (22,5 Prozent) sowie die Kombination von WhatsApp und Instagram (12,1 Prozent). Keine der Plattformen nutzten 5,8 Prozent der Teilnehmenden.Bei der Erhebung der Persönlichkeitsmerkmale wurde im Fragebogen das weltweit anerkannte "Big Five Modell" verwendet. In den entsprechenden Antworten machten die Befragten beispielsweise Angaben über ihre Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit oder Verträglichkeit. Zusätzlich sind soziodemographische Angaben der Nutzer erfasst worden, wie Alter oder Bildungsgrad.Aus den statistischen Analysen ergab sich, dass Personen, die mindestens eine Social-Media-Plattform nutzten, im Allgemeinen jünger und häufiger weiblich waren. Nur kleine Unterschiede fanden sich bei den Persönlichkeitsvariablen. So zeigten sich Social-Media-Nutzer etwas extravertierter im Vergleich zu Nichtnutzern. Zusätzlich ergaben sich auch kleine Unterschiede innerhalb der Nutzergruppen in Bezug auf Gewissenhaftigkeit und Neurotizismus. Beim Vergleich der soziodemografischen Variablen wie Alter, Geschlecht oder Bildungsgrad konnten die Forschenden feststellen, dass das Alter die stärkste Assoziation mit den Social-Media-Präferenzen zeigte. Nicht-Benutzer und WhatsApp-Benutzer bildeten mit 42 – 43 Jahren die älteste Gruppe. Die Befragten, die sowohl WhatsApp als auch Instagram verwendeten, waren die jüngsten (Durchschnittalter rund 26 Jahre)."Insgesamt stützen unsere Ergebnisse die Annahme, dass Instagram vor allem die jüngere Nutzergeneration anzieht", sagt Christian Montag. Darüber hinaus kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass Frauen in sozialen Medien stärker vertreten sind – unabhängig davon, welche Kombination von sozialen Plattformen untersucht wurde. Ergänzende Analysen hinsichtlich der "Big-Five"-Persönlichkeitsmerkmale haben gezeigt, dass innerhalb der Social Media Nutzer besonders diejenigen, die alle Facebook-Angebote nutzten oder sich nur für Instagram oder WhatsApp entschieden, etwas weniger gewissenhaft waren."Schließlich stellten wir ebenfalls fest, dass der Neurotizismus, das heißt die emotionale Labilität, bei Personen, die alle Plattformen oder nur WhatsApp und Instagram nutzen, signifikant ausgeprägter war als bei Personen, die keine Plattform oder nur WhatsApp verwenden", so Marengo.Insgesamt unterstreiche die Studie die Rolle von soziodemographischen Variablen, aber auch der Persönlichkeitsmerkmale Neurotizismus und Gewissenhaftigkeit bei der unterschiedlichen Nutzung sozialer Medien. Die Persönlichkeitseigenschaft Extraversion unterscheide besonders Social-Media-Nutzer und Nicht-Nutzer. "Insoweit stimmen diese Ergebnisse mit früheren Studien über die 'Big Five'-Persönlichkeitsmerkmale und die Verwendung spezifischer Social-Media-Plattformen überein. Unsere Ergebnisse sind unter anderem für Forscherinnen und Forscher relevant, die in ihren Studien soziale Medien zur Rekrutierung von Probanden untersuchen, da die Stichprobenmerkmale je nach verwendeter Plattform unterschiedlich sein können", sagt Montag. "Wir sind aber auch davon überzeugt, dass unsere Ergebnisse dabei helfen können, zu verstehen, welche Bevölkerungsgruppen möglicherweise besonders anfällig für die Effekte von Fake-News oder Filterblasen zu sein scheinen, die vor allen Dingen durch Social Media befeuert werden."