Disney+ sorgt für noch mehr Interesse an Streaming

© Pixabay/Andrés Rodríguez Streaming ist weiter auf dem Vormarsch

Mitten in der ersten Welle der Corona-Pandemie ging der Streamingdienst Disney+ in Deutschland an den Start - und etablierte sich innerhalb weniger Monate als Nummer drei hinter den Platzhirschen Netflix und Amazon Prime Video im Streamingmarkt. Eine Studie der Unternehmensberatung Roland Berger und des Marketing Center der Universität Münster hat nun den Einfluss des US-Medienriesen auf den deutschen Video-on-Demand-Markt untersucht.