IMAGO / Design Pics

Die meisten Zuschauer wollen sich abends vor dem Fernseher entspannen

Dass Werbung je nach Umfeld unterschiedlich wahrgenommen wird, ist hinlänglich bekannt. ARD Media hat in einer Studie nun die unterschiedliche Nutzungsmotivation des klassischem Fernsehprogramms am Vorabend und von Video-on-Demand-Diensten verglichen und in diesem Zusammenhang auch die Akzeptanz von Werbung in den jeweiligen Umfeldern untersucht.

Der Vorabend, also die Zeit zwischen 18 Uhr und 20 Uhr, ist eine Übergangszeit. Die meisten Menschen kommen in diesem Zeitraum von der Arbeit nac