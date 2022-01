© IMAGO / Addictive Stock Kaum ein Medium hat innerhalb so kurzer Zeit einen festen Platz in der Mediennutzung gefunden wie Podcasts

"Was man so hört" bezog sich früher meist auf Musik, maximal noch auf Hörbücher oder -spiele. In den letzten Jahren wurden diese Audio-Formate um ein extrem beliebtes und reichweitenstarkes Medium ergänzt: Podcasts. Eine Sonderauswertung der Ad Alliance-Grundlagenstudie "Mobile 360°" sowie die "Podcast User Studie" von Annalect machen deutlich, wie etabliert der Content für die Ohren inzwischen ist und wie Werbung dort am besten eingebunden werden kann.