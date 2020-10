© imago images / agefotostock Nur wenige deutsche Verbraucher wissen, dass sie nur dank Werbung Zugriff auf kostenlose Inhalte im Internet haben

Eine Studie von The Trade Desk ergab, dass sich viele Internet-Nutzer keineswegs darüber bewusst sind, inwiefern Werbung die Bereitstellung kostenloser Inhalte im Netz ermöglicht. Daraus wiederum ergibt sich den Ergebnissen zufolge eine große Gefahr für viele Internetdienste und speziell für Publisher in Bezug auf die Akzeptanz ihrer Werbung. Um nicht in ihrer Existenz bedroht zu werden, müsse der große Nutzen von Werbefinanzierung stärker durch die Branche kommuniziert und die Rolle von User-Daten transparenter gemacht werden.