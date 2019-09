© Next Media Hamburg

Die Zahlungsbereitschaft für Inhalte ist gering

© Next Media Hamburg

Öffentlich-rechtliche Sender genießen die höchste Glaubwürdigkeit

© Next Media Hamburg

Ehrlichkeit ist die wichtigste Eigenschaft von Journalisten

So würden 19 Prozent der Befragten höchstens fünf Euro im Monat für journalistische Produkte ausgeben, etwa jeder Fünfte (22 Prozent) immerhin 5 bis 15 Euro im Monat. Nur zehn Prozent der Befragten wollen mehr als 15 Euro im Monat ausgeben. Jeder zweite (49 Prozent) ist überhaupt nicht bereit, Geld für journalistische Angebote auszugeben. Interessantes Detail: Die Zahlungsbereitschaft sinkt laut der Umfrage mit zunehmenden Alter: Während nur 38 Prozent der 19- bis 29-Jährigen gar nichts für redaktionellen Content ausgeben wollen, sind bei den 50- bis 65-Jährigen 58 Prozent nicht bereit, für Inhalte zu bezahlen.Überhaupt scheint die Wertschätzung für journalistische Inhalte bei den Befragten nicht besonders groß zu sein: 40 Prozent würden eher einen kostenlosen Artikel von einer Künstlichen Intelligenz lesen, 60 Prozent lieber einen kostenpflichtigen Artikel von einem ausgebildeten Journalisten aus Fleisch und Blut.Das größte Vertrauen aller Medien genießen öffentlich-rechtliche Sender (69 Prozent), gefolgt von Printredaktionen (63 Prozent) und Onlineredaktionen (58 Prozent). Weniger Vertrauen haben die Menschen in Privatsender (44 Prozent), Blogs (31 Prozent) und Influencer (18 Prozent).Die wichtigste Eigenschaft von Journalisten ist aus Sicht der Rezipienten übrigens Ehrlichkeit (60 Prozent). Dahinter folgen fast gleichauf Erfahrung (13 Prozent), die Quellen (12 Prozent) und Authentizität (12 Prozent).Für die Studie befragte Statista im Auftrag der Standortinitiative Next Media Hamburg Ende Juni rund 1000 onlinerepräsentative Personen. Die Umfrage ist Teil des Media Innovation Reports von Next Media Hamburg, die am 25. September beim Scoopcamp in der Hamburger Speicherstadt vorgestellt wird. dh