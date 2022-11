© IMAGO / Image Source Immer mehr Ältere nutzen das Internet

Immer mehr ab 70-Jährige in Deutschland nutzen einer Studie zufolge täglich das Internet. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten und von ARD und ZDF in Auftrag gegebenen jährlichen Befragung zum Onlinenutzerverhalten hervor. Erstmals seien es mehr als die Hälfte (51 Prozent) der ab 70-Jährigen - bei der Befragung 2021 hatte der Anteil noch bei 42 Prozent in dieser Altersgruppe gelegen und 2018 bei 29 Prozent.