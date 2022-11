So viele Internet-User stören sich an Cookies – oder an den Cookie-Zustimmungsbannern

© zVg Datenschutz im Netz - auch dafür ist einiges anzuklicken

Regulierung mit halbem Rückhalt: So gut wie alle Websites lassen mittlerweile Cookie-Banner aufpoppen, um Einwilligungen zur Datenerhebung zwecks Werbefinanzierung abzufragen – die Politik hat es so gewollt. Datenschutz. Doch viele zu Schützende nervt das. 50,1 Prozent der Internetnutzer, die keine Adblocker verwenden, würden die Banner am liebsten "einfach abschaffen und alles so machen wie früher". Und die anderen?