Wie nachhaltig lebende Menschen ticken - und was sie von Werbung halten

© IMAGO / Addictive Stock 33 Millionen Deutsche achten auf Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist der Mega-Trend der 20er Jahre - immer mehr Menschen versuchen, Umweltschutz und Konsum in Einklang zu bringen. Dabei reicht die Bandbreite von Menschen, die glauben, mit korrekter Mülltrennung könne man auch die Welt retten bis hin zu radikalen Konsumkritikern. Der Außenwerber Ströer hat in einer qualitativen Studie sieben verschiedene Nachhaltigkeitstypen identifiziert - und natürlich auch gefragt, was sie von Werbung halten.