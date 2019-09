Lajos Lange war in den vergangenen Jahren als Vice President Technology für die Produktionssysteme von Bild, Welt, Auto Bild und Computer Bild verantwortlich. Der 38-Jährige war unter anderem an der Zusammenlegung der technischen Systeme von Welt und dem Nachrichtensender N24 und der Etablierung einer Cloud-basierten Lösung verantwortlich. Der Diplom-Ingenieur begann seine Karriere am Fraunhofer-Institut Fokus im Telekommunikationsbereich. Bei T-Online.de wird er als CTO laut Pressemitteilung "die Umsetzung der neuen technischen Vision" für T-Online.de veantworten."Tech Empowers Journalism ist ein Mantra, dem ich mich verpflichtet fühle!", betont Lange. "Unser Ziel in der Technik muss es sein, mit den stets modernsten Technologien die Arbeit unserer Journalisten zu unterstützen sowie für unsere Nutzer und Kunden herausragende Produkte zu kreieren. Ich freue mich sehr darauf, meine Expertise mit einbringen zu können und mit den Kollegen T-Online.de auf die nächste Stufe zu entwickeln.""Mit Lajos Lange haben wir einen Cloud-Experten gewinnen können, der unsere Systemarchitektur sowie die IT-Organisation und -Strategie weiterentwickeln wird. Unser gemeinsamer Fokus liegt dabei auf der Entwicklung von T-Online.de zur Medienmarke Nr. 1", sagt Marc Schmitz, CEO der Ströer Content Group. dh