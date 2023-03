Ian Walton, Imago-Images

Ist zunächst nicht mehr für die BBC im Einsatz: Ex-Fußballstar Gary Lineker

Gary Lineker ist der bestbezahlte Moderator der BBC in Großbritannien. Der Ex-Fußballstar wird aber vorerst nicht mehr durch die populäre Sendung "Match of the Day" führen. Der öffentlich-rechtlichen Sender hat den 62-Jährigen aus dem Programm genommen, bis er sich mit der BBC über seine Nutzung sozialer Medien geeinigt habe, teilte der Sender mit. Lineker hatte Anfang der Woche in einem Tweet die Sprache der Regierung mit der in Deutschland in den 30er Jahren verglichen.

Linekers jüngste Äußerungen bei Twitter seien "ein Verstoß gegen unsere Richtlinien". Der Sender forderte, der frühere englische Nationalspieler solle "sich davon fernhalten, in parteipolitischen Fragen oder politischen Kontroversen Partei zu ergreifen". Co-Moderator Ian Wright, ebenfalls Ex-Fußballer, kündigte an, aus Solidarität mitam Wochenende ebenfalls nicht auf dem Bildschirm zu erscheinen. Wie der Guradian berichtet , hat auch Alan Shearer, der ebenfalls für die Samstagssendung gebucht war, sein Erscheinen abgesagt, wodurch die BBC für eine ihrer bekanntesten Sendungen keine Moderatoren mehr habe.



Unterstützung hatte der Ex-Fußballprofi zuvor unter anderem bereits von TV-Moderator Piers Morgan erhalten, der sich im Netz häufig hitzige Diskussionen mit Lineker geliefert hatte, und von Sky-News-Kommentator Adam Boulton. "Mir scheint es, als dürfe Gary Lineker sagen, was er will", so Boulton bei Twitter. "Er ist kein politischer Reporter. Es ist genauso wie bei den BBC-Schauspielern, die häufig ihre Sichtweise äußern."



Lineker, der seit 2009 die BBC-Sendung "Match of the Day" präsentiert, hatte am Dienstag in einem Tweet das neue Asylgesetz der konservativen britischen Regierung, insbesondere aber ein Video der Innenministerin Suella Braverman, als "mehr als schrecklich" ("this is beyond awful") bezeichnet. Auf Kritik, er sei "nicht ganz bei Trost" ("out of order"), antwortete er: "Dies ist eine unermesslich grausame Politik, die sich gegen die am stärksten gefährdeten Menschen richtet, in einer Sprache, die der von Deutschland in den 1930er Jahren nicht unähnlich ist, und ich soll nicht ganz bei Trost sein?"



Die britische Regierung kritisierte Linkeker für seine Äußerungen scharf. "Es ist natürlich enttäuschend, wenn man sieht, dass jemand, dessen Gehalt von hart arbeitenden britischen Gebührenzahlern finanziert wird, so eine Rhetorik wählt", teilte ein Sprecher von Premierminister Rishi Sunak mit. Innenministerin Suella Braverman äußerte sich in der Sendung "BBC Breakfast" enttäuscht. "Ich denke nicht, dass es hilfreich ist, wenn man unsere Maßnahmen, die legal, angemessen und fair sind, mit Deutschland der 1930er Jahre vergleicht. Außerdem denke ich, dass wir hier auf der Seite der britischen Bevölkerung sind."Die britische Regierung will Migranten, die ohne offizielle Erlaubnis einreisen, zunächst in Unterkünften festhalten und dann nach Ruanda oder in andere Staaten ausweisen. Das Recht, Asyl zu beantragen, soll ihnen entzogen werden. Die Pläne könnten gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen. Innenministerin Braverman hatte mit Blick auf die steigende Zahl von Menschen, die unerwünscht über den Ärmelkanal ins Land kommen, unter anderem von einer "Invasion" gesprochen. Kritiker werfen ihr und anderen Regierungsmitgliedern vor, mit ihrer Ausdrucksweise Hass gegen Ausländer zu schüren.