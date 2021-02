Spotify

geht davon aus, dass Musikstreaming branchenweit Erlöse von 56 Milliarden Dollar zum Jahr 2023 einbringen wird - und 2025 mehr Umsatz erwirtschaftet als die Industrie auf dem Höhepunkt zur Jahrtausendwende erzielte. Dabei werde neben den heute dominierenden Abo-Einnahmen auch Werbung zunehmend wichtiger sein, prognostizierte die Chefin des Anzeigengeschäfts, Dawn Ostroff. Zu den am Montag angekündigten Neuerungen gehört eine Plattform zum Ausspielen von Werbung in Podcasts.

In diesem Jahr will

Spotify

zudem im neuen Teildienst "Hifi" Musik in besserer Qualität anbieten. Die deutlich kleineren Konkurrenten Tidal und Deezer haben bereits solche Abos im Programm zu höheren Preisen.

Spotify startet zwölf weitere deutschsprachige Podcasts

Außerdem baut Spotify seine Podcast-Offensive mit zwölf neuen Titeln in deutscher Sprache aus. Darunter ist zum ersten Mal ein tägliches Nachrichten-Format: "FOMO - Was hab ich heute verpasst?" soll um 17.00 Uhr an Werktagen wichtige Ereignisse in rund fünf Minuten zusammenfassen. Der Podcast soll "eine jüngere Zielgruppe - also am Ende unsere

Spotify

-Kernzielgruppe - mit täglichen News versorgen", sagte

Spotify

-Managerin Saruul Krause-Jentsch. "Das kann von Internet, Entertainment, Celebrity oder Popkultur bis hin zu Politik gehen."





Gemeinsam mit der "Süddeutschen Zeitung" produziert

Spotify

den täglichen Podcast "An diesem Tag", der ein Jahrzehnt zurückblickt. Tommi Schmitt vom populären Podcast "Gemischtes Hack" bringt ein Parodie-Format heraus. "Podcasts - Der Podcast" nimmt die deutschsprachige Konkurrenz auf die Schippe. Unter den Neuzugängen sind auch drei Wissens-Podcasts, unter anderem "Allgemein Gebildet" mit Cartoonist Ralph Ruthe. "Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung, die Podcasts in Deutschland nehmen", sagte Krause-Jentsch.





Mit den Neuankündigungen kommt

Spotify

auf 43 deutschsprachige Original-Podcasts, fünf sind exklusiv auf der Plattform verfügbar. Bisher wurden acht Podcasts eingestellt. Ein Ziel von

Spotify

ist, die inzwischen sechs täglichen deutschsprachigen Podcasts in den Routinen der Nutzer zu etablieren. I

nternational kündigte

Spotify

Gründer und Chef Daniel Ek will die führende Position beim Musikstreaming nutzen, um

Spotify

zur Nummer eins bei Audioinhalten aller Art zu machen. Dafür investiert er auch massiv in Podcasts. Bisher sind selbst die exklusiv bei

Spotify

verfügbaren Titel kostenlos. Sie sind aber eine weitere Plattform für Werbung zusätzlich zur Gratis-Version des Musikangebots.





Das Kalkül dabei ist auch, dass mit der Podcast-Nutzung mehr Leute ein Musik-Abo abschließen. Nach jüngsten Angaben greift rund ein Viertel der weltweit 345 Millionen Nutzer bei

Spotify

auch auf Podcasts zu. dpa