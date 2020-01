© Netflix/Katalin Vermes "The Witcher" ist der aktuelle Serienhit von Netflix

Themenseiten zu diesem Artikel: Netflix

Netflix Streaming

Streaming Nutzerwachstum

Nutzerwachstum Bezahlabo

Bezahlabo Hollywood

Hollywood Apple

Der Streaming-Riese Netflix hat dank Serien- und Filmhits wie "The Witcher" oder "The Irishman" zum Jahresende überraschend viele neue Kunden angelockt. Die Anzahl der Bezahlabos stieg in den drei Monaten bis Ende Dezember weltweit um 8,8 Millionen, wie der Online-Videodienst am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Damit übertraf Netflix die eigene Prognose und auch die Markterwartungen. Zum Quartalsende brachte es das Unternehmen auf gut 167 Millionen bezahlte Mitgliedschaften.