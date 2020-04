Disney

hatte mit dem Streamingdienst im November die Jagd auf den Marktführer Netflix eröffnet und auf Anhieb großen Kundenzustrom erhalten.+ punktet mit beliebten Produktionen wie der Star-Wars-Serie "The Mandalorian" und bislang relativ niedrigen Preisen.Der Abstand zu Netflix bleibt vorerst dennoch groß - der Konkurrent hatte zuletzt rund 167 Millionen Kunden. Allerdings ist Netflix auch schon seit über zehn Jahren im Geschäft und in über 190 Ländern weltweit vertreten -+ bislang erst in gut einem Dutzend. In Deutschland ist der Service seit 24. März verfügbar und kommt laut einer Analyse des Berliner Marktforschers Goldmedia bei der Nutzung bereits auf einen Marktanteil von 10 Prozent . dpa