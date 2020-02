© Netflix

Auf seiner Streaming-Plattform zeigt Netflix ab sofort an, welche zehn Filme und Serien aktuell im jeweiligen Land am beliebtesten sind. Dafür hat das Unternehmen Platz geschaffen für eine neue Zeile, in der die Nutzer die Top 10 finden können (siehe unten). Sie wird täglich aktualisiert und manchen Nutzern mal mehr und mal weniger prominent angezeigt - je nachdem, für wie wichtig der Netflix-Algorithmus die Top-10-Inhalte für den jeweiligen Nutzer erachtet.Serien und Filme, die es in die Top-10-Liste schaffen, bekommen darüber hinaus einen kleinen Vermerk an der rechten oberen Ecke der Kachel (siehe unten), damit Nutzer die beliebtesten Inhalte beispielsweise auch in anderen Kategorien auf der Plattform ausfindig machen können. "Wir hoffen, dass diese Top10-Listen dabei helfen werden, Inhalte noch schneller und einfacher zu finden", begründet Netflix-Manager Cameron Johnson diese Neurung.Das Feature wird nun nach und nach für den deutschen Markt freigeschaltet. In anderen Ländern - etwa in Mexiko und in Großbritannien - steht es den Nutzern bereits seit mehr als einem halben Jahr zur Verfügung. Weil man dort gute Erfahrungen mit den Top-10-Listen gemacht hat, habe man sich bei Netflix nun dazu entschlossen, die Funktion auch in weitere Länder zu bringen.Damit folgt Netflix seiner neuen Strategie, kein allzu großes Geheimnis mehr um seine Abrufzahlen zu machen. Zwar werden nach wie vor keine konkreten Nutzungsdaten veröffentlicht, bei einigen Erfolgsformaten machte der Dienst allerdings eine Ausnahme, etwa beim Horrorfilm "Bird Box". Der Film wurde laut Netflix allein in der ersten Woche über 45 Millionen Mal abgerufen.Mittlerweile versuchen andere Dienstleister, möglichst genaue Abrufzahlen der Streamingdienste zu ermitteln. Das Berliner Marktforschungsunternehmen Goldmedia beispielsweise ermittelt die Abrufzahlen für die in Deutschland verfügbaren Streamingdienste mithilfe einer rollierenden Online-Befragung mit 60.000 Befragten ab 14 Jahren pro Jahr. Erfasst werden die Zuschauerzahlen als "Day-after-Recall". ron